Общество

Константин Большаков
20 Февраля, 2019 18:28

В Госдуме придумали, как бороться с «грязными носками» в плацкарте

Плацкартный вагон.
Источник: dixinews.ru
#поезда

#ГосДума

#Васильев
Москва, 20 Февраля - DIXINEWS.

Пассажирам придётся соблюдать требования гигиены в поездах. В противном случае придётся платить штраф.

Член комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Васильев заявил, что необходимо установить контроль за соблюдением гигиенических требований в отношении пассажиров электричек и поездов. Для тех, кто не любит следить за собой и мешает другим пассажирам, депутат предложил ввести штрафы.

- Многие вещи, которые связаны с комфортным и безопасным передвижением наших граждан в электричках и поездах дальнего следования, можно было бы отрегулировать, если бы контролирующий орган, например, Ространснадзор, имел полномочия такие проверки проводить, - сказал Васильев в беседе с агентством «Москва».

По мнению депутата, «грязные носочки» мешают всем пассажирам, однако та же проблема связана с курением в тамбурах и проездом в общественном транспорте в нетрезвом виде. Навести порядок в данной сфере на железной дороге может лишь государство, резюмировал Александр Васильев.

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