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Константин Большаков
20 Февраля, 2019 18:16
Впервые показаны испытания российского «Посейдона»
Модель АПЛ.
Источник: dixinews.ru
Москва, 20 Февраля - DIXINEWS.
Оборонное ведомство опубликовало ролик в социальной сети. Вскоре этот уникальный аппарат будет спущен на воду.
Министерство обороны РФ на своей странице в соцсети «Вконтакте» опубликовало видеоролик, на котором запечатлены испытания ядерного подводного беспилотного аппарата «Посейдон». Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», это первая запись с испытаниями аппарата на полигоне.
При этом ранее в среду, 20 февраля, президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что уже весной 2019 года на воду спустя атомную подводную лодку, которая будет носителем «Посейдона».
Кроме того, в феврале уже сообщалось, что заводские ходовые испытания «Посейдона», в ходе которых аппарат спустят в море с берегового стенда, пройдут летом этого года.
Напомним, впервые «Посейдон» был представлен Владимиром Путиным в марте 2018 года.
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