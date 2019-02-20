Роналду отказали в праве быть звездой сборной Португалии

Уважаемый специалист из АПЛ назвал другого игрока, который заслуживает такого отношения. Это один из его подопечных.

Главный тренер клуба «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что главной звездой сборной Португалии является его подопечный Бернарду Силва. Слова испанского специалиста передаёт Independent.

- Сможет ли Силва стать главной звездой национальной команды? Он уже является таким игроком. У него все для этого есть, - заявил Гвардиола.

Как отметил тренер, Силва является одним из лучших игроков Английской премьер-лиги в нынешнем сезоне, и для него радость иметь такого футболиста «на каждой тренировке, в каждой игре».

Однако отметим, что именно Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром сборной Португалии – на счету нападающего «Ювентуса» 85 мячей в 154 играх, тогда как Бернарду Силва провёл за национальную команду 31 матч и отличился дважды.