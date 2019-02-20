Названа причина отмены встречи Нетаньяху и Путина

Лидеры пообщаются только по телефону. Причиной этому стала предвыборная ситуация в Израиле.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил отменить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна была состояться в ближайшие дни. Об этом сообщило издание Haaretz, которое ссылается на источник в дипломатических кругах.

По данным газеты, общение между политика всё же состоится, однако только посредством телефонных переговоров. Позднее стороны определятся с новым местом встречи. Отмена визита связана с политической ситуацией в Израиле в преддверии апрельских выборов.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что визит Нетаньяху перенесли на несколько дней по инициативе израильской стороны. Сама встреча должна была состояться в четверг, 21 февраля.

- У них к выборам (подготовка), поэтому визит перенесён на несколько дней, - объяснил он РИА «Новости».

Отметим, что Путин и Нетаньяху во время личной встрече намеревались обсудить такие проблемы, как двустороннее сотрудничество, ситуацию в Сирии и отношения Израиля и Палестины.