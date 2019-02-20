Комик возглавил президентскую гонку в Украине

Был проведён опрос, в котором украинцы раскрыли свои симпатии. Действующий глава государства первое место не занял.

Шоумен Владимир Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Центра Разумкова», которые были озвучены на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Так, за Зеленского планируют проголосовать 17,5% опрошенных. Действующего президента Петра Порошенко поддержали 13,1% респондентов, а Юлию Тимошенко – 11,5% украинцев.

За Анатолия Гриценко хотят отдать свои голоса 5,9% респондентов, за Юрия Бойко – 6,3%, а за лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко – 4,3% украинцев. Остальные кандидаты в опросе набрали менее 3%.

Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Всего в них планируют принять участие сразу 44 кандидата.