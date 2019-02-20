Путин пообещал сделать высокие зарплаты

Их рост должен идти вровень с инфляцией, сказал глава государства. Он также назвал число бюджетников, имеющих фиксированную зарплату.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что зарплаты в стране должны расти темпами не ниже уровня инфляции. Об этом передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

- Зарплаты по экономике должны расти, должны повышаться, - заметил Путин.

По словам главы государства, сейчас в России более 40 млн граждан работают в бюджетной сфере, являются военнослужащими или неработающими пенсионерами, то есть, получают «фиксированные доходы».

- И они должны расти не ниже уровня инфляции. Прошу правительство учитывать это в своей работе, - добавил президент.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что в стране увеличат размер детских пособий, а за третьего ребёнка начнут платить 450 тысяч рублей в качестве взноса на ипотеку.