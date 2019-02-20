Финансы

Константин Большаков
20 Февраля, 2019 15:16

Путин пообещал сделать высокие зарплаты

Подсчёт зарплаты.
Источник: Sunhome.ru
#Путин

#зарплаты

#инфляция
Москва, 20 Февраля - DIXINEWS.

Их рост должен идти вровень с инфляцией, сказал глава государства. Он также назвал число бюджетников, имеющих фиксированную зарплату.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что зарплаты в стране должны расти темпами не ниже уровня инфляции. Об этом передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

- Зарплаты по экономике должны расти, должны повышаться, - заметил Путин.

По словам главы государства, сейчас в России более 40 млн граждан работают в бюджетной сфере, являются военнослужащими или неработающими пенсионерами, то есть, получают «фиксированные доходы».

- И они должны расти не ниже уровня инфляции. Прошу правительство учитывать это в своей работе, - добавил президент.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что в стране увеличат размер детских пособий, а за третьего ребёнка начнут платить 450 тысяч рублей в качестве взноса на ипотеку.

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