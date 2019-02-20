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Константин Большаков
20 Февраля, 2019 15:16
Путин пообещал сделать высокие зарплаты
Подсчёт зарплаты.
Источник: Sunhome.ru
Москва, 20 Февраля - DIXINEWS.
Их рост должен идти вровень с инфляцией, сказал глава государства. Он также назвал число бюджетников, имеющих фиксированную зарплату.
Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что зарплаты в стране должны расти темпами не ниже уровня инфляции. Об этом передаёт корреспондент ИА «DixiNews».
- Зарплаты по экономике должны расти, должны повышаться, - заметил Путин.
По словам главы государства, сейчас в России более 40 млн граждан работают в бюджетной сфере, являются военнослужащими или неработающими пенсионерами, то есть, получают «фиксированные доходы».
- И они должны расти не ниже уровня инфляции. Прошу правительство учитывать это в своей работе, - добавил президент.
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что в стране увеличат размер детских пособий, а за третьего ребёнка начнут платить 450 тысяч рублей в качестве взноса на ипотеку.
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