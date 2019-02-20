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Константин Большаков
20 Февраля, 2019 14:25

«Самосуд» над пятиклассником в Приморье привёл к уголовному делу

Сотрудник прокуратуры.
Источник: Rsloboda-rt.ru
#Прокуратура

#школьники

#самосуд
Владивосток, 20 Февраля - DIXINEWS.

Ранее в прессе написали, что родители других детей решили таким способом проучить хулигана. Якобы мальчишку завели в туалет и избили.

Прокуратура Приморского края начала проверку по факту сообщений в СМИ, что в одной из школ города Большой Камень взрослые избили ученика пятого класса. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пояснили в прокуратуре, «некоторые СМИ сообщили о том, что пострадавший ранее «жестоко себя вёл» по отношению к другим детям». По сведениям прессы, мальчика завели в туалет взрослые и избили.

В результате надзорный орган теперь проверяет саму школу, в том числе в части профилактической работы с учащимися.

- Кроме этого, будет дана оценка и деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, - пояснили в прокуратуре.

Региональный главк взял разбирательство под собственный контроль. Между тем в СУ СКР по Приморскому краю завели уголовное дело по факту избиения 12-летнего мальчика в Большом Камне по статье 116 УК РФ.

- В настоящее время по уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении потерпевшего, допрашиваются свидетели, осуществляется комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - пояснили правоохранители.

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