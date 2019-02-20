Власть

Константин Большаков
20 Февраля, 2019 13:43

Россияне смогут получать за троих детей почти 1 млн рублей

Владимир Путин оглашает послание к Федеральному собранию.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#многодетныесемьи

#выплаты
Москва, 20 Февраля - DIXINEWS.

Теперь за троих детей семьи смогут получать 900 тысяч рублей. Об этом сегодня заявил глава государства.

Президент РФ Владимир Путин в ходе сегодняшнего послания к Федеральному собранию объявил об увеличении детских пособий в стране. Об этом передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

По словам главы государства, власти решили расширить контингент получателей новых пособий на первого и второго ребёнка. С 1 января 2020 года Путин предложил поднять планку их расчёта до 2 прожиточных минимумов на члена семьи.

Также вырастут пособия по уходу за ребёнком-инвалидом. Если сейчас выплата составляет 5,5 тысяч рублей, то уже с 1 июля 2019 года вырастет до 10 тысяч рублей.

И, наконец, за рождение третьёго ребёнка в семье Владимир Путин предлагает выплачивать в счёт погашения ипотеки 450 тысяч рублей. Ввести эту меру президент предложил «задним числом», с 1 января 2019 года, а властям – рассчитать бюджет под новую субсидию.

Таким образом, с материнским капиталом (450 тысяч рублей) и выплатой по ипотеке от властей за третьего ребёнка семьи смогут получать 900 тысяч рублей.

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