Власти решили помочь молодёжи с получением жилья

Для этого предлагается разделить очереди между категориями семей. В одной будут молодые, в другой – многодетные.

Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов предложил разделить очереди на получение жилья. Для молодых семей должна быть одна очередь, а для многодетных – другая, считает чиновник.

Сенатор объяснил, что сейчас многодетные и молодые семьи стоят в одной очереди на получение жилищных субсидий. И, разумеется, приоритет отдаётся тем обратившимся, у кого больше детей.

- Соответственно, молодые семьи с одним-двумя детьми имеют очень слабые шансы дождаться помощи на получение собственного жилья до обусловленных законодательством 35 лет, - передаёт «ТАСС» слова Кутепова.

Андрей Кутепов уточнил, что данная инициатива исходит из регионов, где до 80% молодых семей достигают 35 лет, теряя право на льготное жильё. Такое положение дел он назвал «бедой», отметив, что письмо с предложением создать отдельные очереди уже направлено вице-премьеру РФ Виталию Мутко.