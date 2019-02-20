В Минобороны придумали, как повысить социальный статус военных

Оборонное ведомство разослало предложение предоставить скидки опытным военным крупным торговым сетям. Сейчас идея Шойгу изучается.

Минобороны России разослало в розничные торговые сети предложение ввести скидки на свою продукцию военнослужащим, которые имеют награды. Как пишет «Коммерсант», как минимум восемь ритейлеров получили подобное письмо, и некоторые из них положительно отнеслись к данной идее.

Согласно задумке министерства обороны, скидки следует предоставлять кавалерам орденов Мужества или обладателям медали «За отвагу». В ведомстве полагают, что таким образом удастся повысить социальный статус военнослужащих.

Вносить какие-либо изменения в закон о статусе военнослужащих Минобороны не планирует. Предложение Сергея Шойгу носит только «рекомендательный характер», уточняет издание.

Напомним, ранее похожая система скидок начала разрабатываться в магазинах сети «Военторг».