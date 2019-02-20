Культура

Константин Большаков
20 Февраля, 2019 11:07

Макаревич назвал 80% населения «идиотами»

Андрей Макаревич.
Источник: Republic.ru
#Макаревич

#телевидение

#ГосДума
Москва, 20 Февраля - DIXINEWS.

Знаменитый музыкант вновь озвучил неоднозначное заявление. По его мнению, большинство людей на Земле не очень умны.

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич в очередной раз отметился скандальным высказыванием. Так, говоря о работе в составе общественного совета при комитете Государственной думы по культуре, музыкант заявил, что большинство населения нашей планеты страдает «идиотизмом».

При этом о самой работе в комитете Макаревич высказался положительно, признавшись, что первое заседание вселило в надежду на изменения в стране. Артист подчеркнул, что не призывает что-либо запрещать и вообще выступает против такой практики, кроме единственного запрета – «орать по телевизору», так как это «калечит психику людей».

- Прости меня, но вообще 80% населения Земли – идиоты. Надо это принять как данность, - сказал Макаревич в интервью с «Лентой.ру».

Самого себя музыкант зачислил в оставшиеся 20% населения. Отметим, что работать в общественном совете Андрей Макаревич начал в начале 2019 года, а первое его заседание прошло в конце января.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В Госдуме придумали, как бороться с «грязными носками» в плацкарте
Военным запретили смартфоны и общение с журналистами
Володин жёстко отреагировал на слухи о запрете покупать машину, не имея гаража
Читайте в рубрике:
Украина хочет отказаться от «Евровидения» из-за России
Украина потребовала запретить показ российского фильма в Америке
Мать Децла призналась, почему он умер




Панголины – самое популярное животное для контрабанды
В США создадут космические войска
«Товарищ, коллега и профессионал»: выступление Лаврова на конференции памяти Виталия Чуркина
20 тысяч парижан протестуют против антисемитизма
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме придумали, как бороться с «грязными носками» в плацкарте
Москва, 20 Февраля, 18:16.
Впервые показаны испытания российского «Посейдона» (ВИДЕО)
Лондон, 20 Февраля, 17:59.
Роналду отказали в праве быть звездой сборной Португалии
Воронеж, 20 Февраля, 17:44.
В Воронеже соорудят новый объект для полицейских
Тель-Авив, 20 Февраля, 17:42.
Названа причина отмены встречи Нетаньяху и Путина
Киев, 20 Февраля, 15:35.
Комик возглавил президентскую гонку в Украине
Москва, 20 Февраля, 15:25.
В четырёх отделах полиции Москвы начался капитальный ремонт
Москва, 20 Февраля, 15:16.
Путин пообещал сделать высокие зарплаты
Владивосток, 20 Февраля, 14:25.
«Самосуд» над пятиклассником в Приморье привёл к уголовному делу
Москва, 20 Февраля, 13:43.
Россияне смогут получать за троих детей почти 1 млн рублей
Санкт-Петербург, 20 Февраля, 13:35.
Три ученика одной из школ Санкт-Петербурга получили лучевые ожоги
Москва, 20 Февраля, 13:23.
Власти решили помочь молодёжи с получением жилья


Загрузка...





Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия