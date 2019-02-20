Макаревич назвал 80% населения «идиотами»

Знаменитый музыкант вновь озвучил неоднозначное заявление. По его мнению, большинство людей на Земле не очень умны.

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич в очередной раз отметился скандальным высказыванием. Так, говоря о работе в составе общественного совета при комитете Государственной думы по культуре, музыкант заявил, что большинство населения нашей планеты страдает «идиотизмом».

При этом о самой работе в комитете Макаревич высказался положительно, признавшись, что первое заседание вселило в надежду на изменения в стране. Артист подчеркнул, что не призывает что-либо запрещать и вообще выступает против такой практики, кроме единственного запрета – «орать по телевизору», так как это «калечит психику людей».

- Прости меня, но вообще 80% населения Земли – идиоты. Надо это принять как данность, - сказал Макаревич в интервью с «Лентой.ру».

Самого себя музыкант зачислил в оставшиеся 20% населения. Отметим, что работать в общественном совете Андрей Макаревич начал в начале 2019 года, а первое его заседание прошло в конце января.