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Константин Большаков
20 Февраля, 2019 11:07
Макаревич назвал 80% населения «идиотами»
Андрей Макаревич.
Источник: Republic.ru
Москва, 20 Февраля - DIXINEWS.
Знаменитый музыкант вновь озвучил неоднозначное заявление. По его мнению, большинство людей на Земле не очень умны.
Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич в очередной раз отметился скандальным высказыванием. Так, говоря о работе в составе общественного совета при комитете Государственной думы по культуре, музыкант заявил, что большинство населения нашей планеты страдает «идиотизмом».
При этом о самой работе в комитете Макаревич высказался положительно, признавшись, что первое заседание вселило в надежду на изменения в стране. Артист подчеркнул, что не призывает что-либо запрещать и вообще выступает против такой практики, кроме единственного запрета – «орать по телевизору», так как это «калечит психику людей».
- Прости меня, но вообще 80% населения Земли – идиоты. Надо это принять как данность, - сказал Макаревич в интервью с «Лентой.ру».
Самого себя музыкант зачислил в оставшиеся 20% населения. Отметим, что работать в общественном совете Андрей Макаревич начал в начале 2019 года, а первое его заседание прошло в конце января.
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