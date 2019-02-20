Скрипалей решили признать пропавшими без вести

С такой просьбой в МВД обратились родственники шпиона. Они ничего не знают о его судьбе после покушения, произошедшего в прошлом году.

Елена Скрипаль, мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, обратилась в полицию Москвы с просьбой признать своего сына и его дочь Юлию пропавшими без вести. Как пишет «Интерфакс», с таким заявлением выступила племянница шпиона Виктория.

Как уточняется, заявление было подано в отдел полиции по месту жительства Юлии Скрипаль во вторник, 19 февраля. А сами Елена и Виктория Скрипаль проживают в Ярославле.

Из последних известий о судьбе Скрипалей стоит упомянуть недавнюю статью The Sunday Times, в которой говорилось, что Сергею Скрипалю стало хуже, а от последствий отравления он вряд ли оправится полностью.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон обвинил в произошедшем Россию, однако Москва отвергает все обвинения.