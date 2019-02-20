ЖКХ

Константин Большаков
20 Февраля, 2019 09:24

Медведев пригрозил Генпрокуратурой регионам, не поддержавшим «мусорную реформу»

Дмитрий Медведев.
Источник: News-factor.ru
#Медведев

#Генпрокуратура

#мусорнаяреформа
Москва, 20 Февраля - DIXINEWS.

Ведомство проверит, почему задерживается переход на новую систему. И не исключено, что в отношении губернаторов последуют санкции.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил генеральному прокурору Юрию Чайке проверить регионы, которые ещё не присоединились к «мусорной реформе». По словам Медведева, правительство хочет знать, чем обоснованы подобные задержки.

Для регионов, до сих пор не перешедших на новые правила обращения с ТКО, предполагается ввести предельные сроки завершения процесса. Пока на него перешли лишь 70 из 85 регионов, пишет «Коммерсант».

В итоге, учитывая проблемы, которые вызывают задержки, Медведев предложил ввести ответственность губернаторов за затягивание перехода. Генпрокуратура же проверит обоснованность таких отсрочек.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Медведев потребовал создать портрет бедного населения
Медведев заявил, что чиновники ответят за всё
Медведев рассказал, когда российская экономика почувствует «гравитацию»
Читайте в рубрике:
Владельцы электроплит потеряют льготы на электричество
Россиянам решили простить долги за коммуналку
В правительстве рассказали об обязательной установке газовых счётчиков




Где находится самая наклонная улица в мире?
Панголины – самое популярное животное для контрабанды
В США создадут космические войска
«Товарищ, коллега и профессионал»: выступление Лаврова на конференции памяти Виталия Чуркина
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме придумали, как бороться с «грязными носками» в плацкарте
Москва, 20 Февраля, 18:16.
Впервые показаны испытания российского «Посейдона» (ВИДЕО)
Лондон, 20 Февраля, 17:59.
Роналду отказали в праве быть звездой сборной Португалии
Воронеж, 20 Февраля, 17:44.
В Воронеже соорудят новый объект для полицейских
Тель-Авив, 20 Февраля, 17:42.
Названа причина отмены встречи Нетаньяху и Путина
Киев, 20 Февраля, 15:35.
Комик возглавил президентскую гонку в Украине
Москва, 20 Февраля, 15:25.
В четырёх отделах полиции Москвы начался капитальный ремонт
Москва, 20 Февраля, 15:16.
Путин пообещал сделать высокие зарплаты
Владивосток, 20 Февраля, 14:25.
«Самосуд» над пятиклассником в Приморье привёл к уголовному делу
Москва, 20 Февраля, 13:43.
Россияне смогут получать за троих детей почти 1 млн рублей
Санкт-Петербург, 20 Февраля, 13:35.
Три ученика одной из школ Санкт-Петербурга получили лучевые ожоги
Москва, 20 Февраля, 13:23.
Власти решили помочь молодёжи с получением жилья


Загрузка...





Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия