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Константин Большаков
20 Февраля, 2019 09:24
Медведев пригрозил Генпрокуратурой регионам, не поддержавшим «мусорную реформу»
Дмитрий Медведев.
Источник: News-factor.ru
Москва, 20 Февраля - DIXINEWS.
Ведомство проверит, почему задерживается переход на новую систему. И не исключено, что в отношении губернаторов последуют санкции.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил генеральному прокурору Юрию Чайке проверить регионы, которые ещё не присоединились к «мусорной реформе». По словам Медведева, правительство хочет знать, чем обоснованы подобные задержки.
Для регионов, до сих пор не перешедших на новые правила обращения с ТКО, предполагается ввести предельные сроки завершения процесса. Пока на него перешли лишь 70 из 85 регионов, пишет «Коммерсант».
В итоге, учитывая проблемы, которые вызывают задержки, Медведев предложил ввести ответственность губернаторов за затягивание перехода. Генпрокуратура же проверит обоснованность таких отсрочек.
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