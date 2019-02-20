Медведев пригрозил Генпрокуратурой регионам, не поддержавшим «мусорную реформу»

Ведомство проверит, почему задерживается переход на новую систему. И не исключено, что в отношении губернаторов последуют санкции.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил генеральному прокурору Юрию Чайке проверить регионы, которые ещё не присоединились к «мусорной реформе». По словам Медведева, правительство хочет знать, чем обоснованы подобные задержки.

Для регионов, до сих пор не перешедших на новые правила обращения с ТКО, предполагается ввести предельные сроки завершения процесса. Пока на него перешли лишь 70 из 85 регионов, пишет «Коммерсант».

В итоге, учитывая проблемы, которые вызывают задержки, Медведев предложил ввести ответственность губернаторов за затягивание перехода. Генпрокуратура же проверит обоснованность таких отсрочек.