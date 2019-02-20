Культура

Константин Большаков
20 Февраля, 2019 08:46

Украина хочет отказаться от «Евровидения» из-за России

"Евровидение".
Источник: Rtp.pt
#Евровидение

#Украина

#Кириленко
Киев, 20 Февраля - DIXINEWS.

Власти страны ищут артистов, которые не выступают в российских городах. В противном случае хотят не посылать своих представителей на конкурс вообще.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко предложил стране не участвовать в «Евровидении», если на конкурс будут отправлены артисты, выступающие в России. Свою позицию политик озвучил на странице в твиттере.

- Не надо будет тратить время на объяснения того, что на самом деле между Украиной и РФ не дружба и не гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация, - написал Кириленко.

В составе группы YUKO в список финалистов, которые поборются за право представить Украину в Израиле, ранее попала россиянка Юлия Юрина. Однако она 7 лет живёт на украинской территории, и недавно получила вид на жительство.

Напомним, от России на «Евровидение-2019» поедет певец Сергей Лазарев, который в 2016 году занял на конкурсе третье место.

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