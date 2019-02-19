|
Константин Большаков
19 Февраля, 2019 20:35
До дюжины человек попали под лавину в Альпах
Место схода лавины в Альпах.
Источник: twitter.com/LaureLugon
Берн, 19 Февраля - DIXINEWS.
Почти сто спасателей прибыли на место происшествия. Точное число людей, погребённых грудой снега, неизвестно.
В Швейцарии на горнолыжном курорте Кран-Монтана, который находится в Альпийских горах, сошла крупная лавина. Как пишет Le Nouvelliste, под неё могли попасть от 10 до 12 отдыхающих. Официальной информации о пропавших людях пока нет.
Издание уточняет, что лавина сошла на участке протяжённостью 300 метров. Толщина снежного покрова составила порядка 2 метров.
По данным Reuters, на месте происшествия уже работают почти 100 спасателей. Кроме того, в операции задействованы вертолёты.
Вся информация по поводу произошедшего уточняется.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия