До дюжины человек попали под лавину в Альпах

Почти сто спасателей прибыли на место происшествия. Точное число людей, погребённых грудой снега, неизвестно.

В Швейцарии на горнолыжном курорте Кран-Монтана, который находится в Альпийских горах, сошла крупная лавина. Как пишет Le Nouvelliste, под неё могли попасть от 10 до 12 отдыхающих. Официальной информации о пропавших людях пока нет.

Издание уточняет, что лавина сошла на участке протяжённостью 300 метров. Толщина снежного покрова составила порядка 2 метров.

По данным Reuters, на месте происшествия уже работают почти 100 спасателей. Кроме того, в операции задействованы вертолёты.

Вся информация по поводу произошедшего уточняется.