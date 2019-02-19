Происшествия

Константин Большаков
19 Февраля, 2019 20:35

До дюжины человек попали под лавину в Альпах

Место схода лавины в Альпах.
Источник: twitter.com/LaureLugon
#Альпы

#лавина

#Швейцария
Берн, 19 Февраля - DIXINEWS.

Почти сто спасателей прибыли на место происшествия. Точное число людей, погребённых грудой снега, неизвестно.

В Швейцарии на горнолыжном курорте Кран-Монтана, который находится в Альпийских горах, сошла крупная лавина. Как пишет Le Nouvelliste, под неё могли попасть от 10 до 12 отдыхающих. Официальной информации о пропавших людях пока нет.

Издание уточняет, что лавина сошла на участке протяжённостью 300 метров. Толщина снежного покрова составила порядка 2 метров.

По данным Reuters, на месте происшествия уже работают почти 100 спасателей. Кроме того, в операции задействованы вертолёты.

Вся информация по поводу произошедшего уточняется.

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