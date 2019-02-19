Здоровье

Константин Большаков
19 Февраля, 2019 15:58

Елена Малышева посмеялась над размером штрафа своей клиники

Елена Малышева.
Источник: Biz.a42.ru
#штраф

#клиника

#Малышева
Москва, 19 Февраля - DIXINEWS.

Сумма, на которую оштрафован медицинский центр, знаменитый врач назвала смешной. При этом комментировать обнаруженные нарушения Малышева отказалась.

Арбитражный суд города Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей ООО «Медицинский центр Елены Малышевой» за грубые нарушения лицензионных требований при оказании услуг по пластической хирургии. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.

- Устранение выявленных нарушений возможности привлечения заявителя к административной ответственности не исключает, - сказано в судебном решении.

В свою очередь агентство «Москва» уточняет, что Малышева отказалась комментировать нарушения, обнаруженные в собственной клинике. Размер штрафа, озвученный судом, телеведущая назвала смехотворным и не заслуживающий комментария.

Отметим, что нарушения в центре Малышевой были обнаружены в ноябре 2018 года во время внеплановой проверки.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Плюсы и минусы современной пластической хирургии
Штрафы с водителей будут направлены только на ремонт дорог
General Motors выплатит $13,9 млн штрафов за попытку обмана клиентов
Читайте в рубрике:
В Минздраве оценили идею мерить талии россиянам
В России не оказалось качественных пельменей
Корь оказалась завезена в Россию




Мошенники освоили новый способ продажи поддельных полисов ОСАГО
ФСБ задержала врио главы Дзержинского Сергея Грибинюченко
Националисты устроили акцию проеста у здания МВД Украины
В Челябинске прокуратура проверяет условия пребывания детей в частном детском саду
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Елена Малышева посмеялась над размером штрафа своей клиники
Киев, 19 Февраля, 15:28.
В Киеве устроили «истерику» о российском вмешательстве в выборы
Москва, 19 Февраля, 14:55.
Минаков объяснил первое поражение в ММА
Санкт-Петербург, 19 Февраля, 14:40.
В Ленинградской области для большегрузов закроют региональные дороги
Москва, 19 Февраля, 14:01.
«Боинг» из Сыктывкара сел с разбитым лобовым стеклом в Москве
Санкт-Петербург, 19 Февраля, 13:40.
Александр Беглов вручил ключи от квартир семьям из Кронштадта
Москва, 19 Февраля, 13:28.
Экс-полковник ГРУ назвал отравление Скрипалей «туфтой»
Москва, 19 Февраля, 12:58.
Военным запретили смартфоны и общение с журналистами
Санкт-Петербург, 19 Февраля, 12:45.
В театрах Санкт-Петербурга выдают защитные маски
Москва, 19 Февраля, 11:56.
Володин жёстко отреагировал на слухи о запрете покупать машину, не имея гаража
Москва, 19 Февраля, 11:26.
Законопроект о паллиативной медпомощи рассматривает Госдума
Москва, 19 Февраля, 11:15.
«Роскосмос» раскрыл, когда запустит туристов вокруг Земли


Загрузка...





Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия