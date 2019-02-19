Елена Малышева посмеялась над размером штрафа своей клиники

Сумма, на которую оштрафован медицинский центр, знаменитый врач назвала смешной. При этом комментировать обнаруженные нарушения Малышева отказалась.

Арбитражный суд города Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей ООО «Медицинский центр Елены Малышевой» за грубые нарушения лицензионных требований при оказании услуг по пластической хирургии. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.

- Устранение выявленных нарушений возможности привлечения заявителя к административной ответственности не исключает, - сказано в судебном решении.

В свою очередь агентство «Москва» уточняет, что Малышева отказалась комментировать нарушения, обнаруженные в собственной клинике. Размер штрафа, озвученный судом, телеведущая назвала смехотворным и не заслуживающий комментария.

Отметим, что нарушения в центре Малышевой были обнаружены в ноябре 2018 года во время внеплановой проверки.