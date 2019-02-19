В Киеве устроили «истерику» о российском вмешательстве в выборы

Власти Украины полагают, что наши спецслужбы собираются вмешаться в процесс голосования. Жители соседней страны будут выбирать президента в конце следующего месяца.

Заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко заявил, что российские спецслужбы якобы готовят «силовой» сценарий вмешательства в выборы президента страны. Такое заявление Кононенко сделал в ходе сегодняшнего брифинга.

- Россия не останавливается в своих намерениях уничтожить украинское государство, - передаёт «РБК-Украина» слова представителя СБУ. – Об этом свидетельствует информация, которой мы располагаем.

Кононенко считает, что российским спецслужбам дали задачу «закрыть вопрос» президентских выборов на Украине, однако конкретных деталей он привести не смог.

Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта. По последним данным, в рейтинге лидирует комик Владимир Зеленский, следом идёт Юлия Тимошенко, а на третьем месте Пётр Порошенко.