Минаков объяснил первое поражение в ММА

Для российского спортсмена последний бой оказался провальным. Это произошло впервые в его карьере в смешанных единоборствах.

Российский боец по смешанным единоборствам Виталий Минаков объяснил своё первое поражение в карьере ММА. По словам спортсмена, за несколько дней до боя он серьёзно заболел.

Минаков рассказал, что был госпитализирован и вышел из больницы за 5 дней до поединка. У него обнаружили гнойное воспаление в икроножной мышце, а во время тренировки температура спортсмена поднялась до 41 градус. В итоге бойцу прописали антибиотики, и, не оглядываясь на плохое самочувствие, Минаков решил выступать.

- Понимал, что бороться получится, а вот на «лапах» до боя работал три раунда по пять минут, - объяснил Виталий Минаков «ТАСС». – Считал, что в стойке меня хватит на 15 минут, но, к сожалению, этого не произошло.

Напомним, россиянин потерпел первое поражение в ММА 17 февраля, когда его победил француз Чейк Конго на турнире Bellator 216. До этого за плечами Минакова был 21 поединок, и все они оказались для него победными.