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Константин Большаков
19 Февраля, 2019 14:55
Минаков объяснил первое поражение в ММА
Виталий Минаков.
Источник: Riastrela.ru
Москва, 19 Февраля - DIXINEWS.
Для российского спортсмена последний бой оказался провальным. Это произошло впервые в его карьере в смешанных единоборствах.
Российский боец по смешанным единоборствам Виталий Минаков объяснил своё первое поражение в карьере ММА. По словам спортсмена, за несколько дней до боя он серьёзно заболел.
Минаков рассказал, что был госпитализирован и вышел из больницы за 5 дней до поединка. У него обнаружили гнойное воспаление в икроножной мышце, а во время тренировки температура спортсмена поднялась до 41 градус. В итоге бойцу прописали антибиотики, и, не оглядываясь на плохое самочувствие, Минаков решил выступать.
- Понимал, что бороться получится, а вот на «лапах» до боя работал три раунда по пять минут, - объяснил Виталий Минаков «ТАСС». – Считал, что в стойке меня хватит на 15 минут, но, к сожалению, этого не произошло.
Напомним, россиянин потерпел первое поражение в ММА 17 февраля, когда его победил француз Чейк Конго на турнире Bellator 216. До этого за плечами Минакова был 21 поединок, и все они оказались для него победными.
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