|
Константин Большаков
19 Февраля, 2019 14:01
«Боинг» из Сыктывкара сел с разбитым лобовым стеклом в Москве
Boeing 737-500.
Источник: Ivanefvr.livejournal.com
Москва, 19 Февраля - DIXINEWS.
В авиакомпании прокомментировали инцидент, случившийся накануне. К счастью, повреждение не повлияло на лайнер, и он сумел благополучно приземлиться.
Вечером в понедельник, 18 февраля, Boeing 737-500 авиакомпании Utair совершил посадку в столичном аэропорту Внуково с разбитым лобовым стеклом. Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу перевозчика, лайнер направлялся из Сыктывкара в Москву.
Трещина в лобовом стекле воздушного судна произошла перед посадкой. Несмотря на это, пилоты сумели посадить самолёт. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
- 18 февраля при заходе на посадку во Внуково у Boeing произошло растрескивание верхнего слоя лобового стекла. Посадка прошла в штатном режиме, - отметили в Utair.
Что стало причиной повреждения - не уточняется.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия