Происшествия

Константин Большаков
19 Февраля, 2019 14:01

«Боинг» из Сыктывкара сел с разбитым лобовым стеклом в Москве

Boeing 737-500.
Источник: Ivanefvr.livejournal.com
#самолёты

#Внуково

#Utair
Москва, 19 Февраля - DIXINEWS.

В авиакомпании прокомментировали инцидент, случившийся накануне. К счастью, повреждение не повлияло на лайнер, и он сумел благополучно приземлиться.

Вечером в понедельник, 18 февраля, Boeing 737-500 авиакомпании Utair совершил посадку в столичном аэропорту Внуково с разбитым лобовым стеклом. Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу перевозчика, лайнер направлялся из Сыктывкара в Москву.

Трещина в лобовом стекле воздушного судна произошла перед посадкой. Несмотря на это, пилоты сумели посадить самолёт. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

- 18 февраля при заходе на посадку во Внуково у Boeing произошло растрескивание верхнего слоя лобового стекла. Посадка прошла в штатном режиме, - отметили в Utair.

Что стало причиной повреждения - не уточняется.

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