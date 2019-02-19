«Боинг» из Сыктывкара сел с разбитым лобовым стеклом в Москве

В авиакомпании прокомментировали инцидент, случившийся накануне. К счастью, повреждение не повлияло на лайнер, и он сумел благополучно приземлиться.

Вечером в понедельник, 18 февраля, Boeing 737-500 авиакомпании Utair совершил посадку в столичном аэропорту Внуково с разбитым лобовым стеклом. Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу перевозчика, лайнер направлялся из Сыктывкара в Москву.

Трещина в лобовом стекле воздушного судна произошла перед посадкой. Несмотря на это, пилоты сумели посадить самолёт. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

- 18 февраля при заходе на посадку во Внуково у Boeing произошло растрескивание верхнего слоя лобового стекла. Посадка прошла в штатном режиме, - отметили в Utair.

Что стало причиной повреждения - не уточняется.