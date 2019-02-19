Общество

Константин Большаков
19 Февраля, 2019 13:28

Экс-полковник ГРУ назвал отравление Скрипалей «туфтой»

Владимир Квачков.
Источник: Rapsinews.ru
#Квачков

#Скрипаль

#ГРУ
Москва, 19 Февраля - DIXINEWS.

Квачков только вышел на свободу, но уже успел дать интервью СМИ. Он прокомментировал ряд событий, произошедших в мире, пока сам бывший полковник сидел за решёткой.

Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков, который сегодня освободился из тюрьмы, прокомментировал отравление своего экс-коллеги Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года.

- Скрипали – совершенно неприкрытые политтехнологи, ничего реального там нет. Туфта, - передаёт слова Квачкова «Лента.ру».

Отставной сотрудник спецслужбы полагает, что дело Скрипалей раскрутили специально. По его мнению, к этому причастны «внешние паразиты», желающие «укусить Россию».

Напомним, Скрипалей отравили в британском городе Солсбери 4 марта прошлого года. Лондон обвинил в этом российские спецслужбы, однако в Москве причастность к инциденту отрицают.

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