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Константин Большаков
19 Февраля, 2019 12:58
Военным запретили смартфоны и общение с журналистами
Российские военнослужащие.
Источник: Newsbel.by
Москва, 19 Февраля - DIXINEWS.
Данный закон приняли депутаты. Помимо телефонов, запрет распространится на другие гаджеты с подобными функциями.
Во вторник, 19 февраля, депутаты Государственной думы в третьем и окончательном чтении приняли законопроект, который запрещает российским военным иметь смартфоны и общаться с журналистами. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», об этом сказано на сайте нижней палаты парламента.
Так, отныне смартфоны и другие гаджеты, способные хранить или передавать через интернет аудиозаписи, фотографии, видеоматериалы и данные геолокации в отечественной армии запрещаются.
Кроме того, ограничиваются правила на пользование социальными сетями. Военным нельзя будет публиковать данные, которые выдадут их местонахождение и принадлежность к ВС, а также их нынешних и бывших сослуживцев и членов их семей.
Как пояснили авторы законопроекта, причиной внедрения таких запретов стал особый интерес к российским военным со стороны спецслужб некоторых государств, террористов и экстремистских организаций.
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