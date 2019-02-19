Армия и оружие

Константин Большаков
19 Февраля, 2019 12:58

Военным запретили смартфоны и общение с журналистами

Российские военнослужащие.
Источник: Newsbel.by
#ГосДума

#армия

#смартфоны
Москва, 19 Февраля - DIXINEWS.

Данный закон приняли депутаты. Помимо телефонов, запрет распространится на другие гаджеты с подобными функциями.

Во вторник, 19 февраля, депутаты Государственной думы в третьем и окончательном чтении приняли законопроект, который запрещает российским военным иметь смартфоны и общаться с журналистами. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», об этом сказано на сайте нижней палаты парламента.

Так, отныне смартфоны и другие гаджеты, способные хранить или передавать через интернет аудиозаписи, фотографии, видеоматериалы и данные геолокации в отечественной армии запрещаются.

Кроме того, ограничиваются правила на пользование социальными сетями. Военным нельзя будет публиковать данные, которые выдадут их местонахождение и принадлежность к ВС, а также их нынешних и бывших сослуживцев и членов их семей.

Как пояснили авторы законопроекта, причиной внедрения таких запретов стал особый интерес к российским военным со стороны спецслужб некоторых государств, террористов и экстремистских организаций.

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