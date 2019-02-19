Володин жёстко отреагировал на слухи о запрете покупать машину, не имея гаража

Данную информацию опубликовало одно из российских СМИ. Теперь это издание проверят власти.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин распорядился провести проверку издания «URA.RU» за публикацию от 16 февраля, в котором говорится, что депутаты якобы обсуждают идею запрета покупки автомобиля гражданам, не имеющим гаража. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», такое заявление Володин сделал в ходе сегодняшнего заседания, которое транслируется на сайте нижней палаты парламента.

- Почему распространяются данные фейки? Кто за ними стоит, какой источник информации? Если нет законодательной инициативы, если данный вопрос не обсуждался в Госдуме, почему придумывают и дальше вбрасывают это в повестку? – задал риторический вопрос Вячеслав Володин.

Спикер Думы также опросил все комитеты по поводу подобной инициативы, однако получил отрицательный ответ – такая идея не рассматривалась. В итоге Вячеслав Володин распорядился выяснить у издания источник информации, а также узнать, кто является учредителем данного СМИ, и доложить на заседании.

Отметим, что само издание имеет редакцию в Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта. Такие контактные данные указаны в официальном паблике агентства в соцсети «Вконтакте».