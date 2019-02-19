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Константин Большаков
19 Февраля, 2019 11:56

Володин жёстко отреагировал на слухи о запрете покупать машину, не имея гаража

Вячеслав Володин.
Источник: Vvolodin.ru
#ГосДума

#Володин

#СМИ
Москва, 19 Февраля - DIXINEWS.

Данную информацию опубликовало одно из российских СМИ. Теперь это издание проверят власти.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин распорядился провести проверку издания «URA.RU» за публикацию от 16 февраля, в котором говорится, что депутаты якобы обсуждают идею запрета покупки автомобиля гражданам, не имеющим гаража. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», такое заявление Володин сделал в ходе сегодняшнего заседания, которое транслируется на сайте нижней палаты парламента.

- Почему распространяются данные фейки? Кто за ними стоит, какой источник информации? Если нет законодательной инициативы, если данный вопрос не обсуждался в Госдуме, почему придумывают и дальше вбрасывают это в повестку? – задал риторический вопрос Вячеслав Володин.

Спикер Думы также опросил все комитеты по поводу подобной инициативы, однако получил отрицательный ответ – такая идея не рассматривалась. В итоге Вячеслав Володин распорядился выяснить у издания источник информации, а также узнать, кто является учредителем данного СМИ, и доложить на заседании.

Отметим, что само издание имеет редакцию в Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта. Такие контактные данные указаны в официальном паблике агентства в соцсети «Вконтакте».

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