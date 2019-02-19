Технологии и наука

Константин Большаков
19 Февраля, 2019 11:15

«Роскосмос» раскрыл, когда запустит туристов вокруг Земли

МКС.
Источник: Kosmoturizm.ru
#Роскосмос

#Рогозин

#космонавты
Москва, 19 Февраля - DIXINEWS.

Счастливчики смогут повторить маршрут легендарного Юрия Гагарина. Запуск запланирован через два года.

Госкорпорация «Роскосмос» и компания Space Adventure подписали контракт о проведении краткосрочных полётов на МКС двух непрофессиональных космонавтов – «космических туристов» - на одном корабле. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», запуск корабля запланирован до конца 2021 года.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уточнил, что это первый контракт на полёт космонавтов-любителей за 10 лет отсутствия туристов на борту МКС. Кроме того, госкорпорация планирует ещё один маршрут для желающих оторваться от Земли.

- Также запускаем проект облёта Земли по короткому «гагаринскому» маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полёту желающих увидеть нашу планету из космоса, - написал Рогозин на своей странице в твиттере.

Напомним, что последний раз космический турист был на борту в 2009 году. Тогда основатель «Цирка дю Солей» Ги Лалиберте заплатил за полёт почти 30 млн долларов.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Космонавт Леонов, связанный с Baring Vostok, уехал из России
Рогозин нашёл оправдание неудачным запускам ракет
Глава NASA ответил на приглашение «Роскосмоса» приехать в Москву
Читайте в рубрике:
Илон Маск сказал, что он думает о меме про Илона Маска
Российских космонавтов отправят на Луну
Рогозин похвастался сборкой первого «царь-двигателя»




Мантуров: Организацией ларьков на улице займутся местные власти
В Челябинске прокуратура проверяет условия пребывания детей в частном детском саду
В Москве вручили золотые медали имени Льва Николаева за популяризацию достижений науки и культуры
В Карелии завершился первый этап Кубка мира по ралли-рейдам
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Елена Малышева посмеялась над размером штрафа своей клиники
Киев, 19 Февраля, 15:28.
В Киеве устроили «истерику» о российском вмешательстве в выборы
Москва, 19 Февраля, 14:55.
Минаков объяснил первое поражение в ММА
Санкт-Петербург, 19 Февраля, 14:40.
В Ленинградской области для большегрузов закроют региональные дороги
Москва, 19 Февраля, 14:01.
«Боинг» из Сыктывкара сел с разбитым лобовым стеклом в Москве
Санкт-Петербург, 19 Февраля, 13:40.
Александр Беглов вручил ключи от квартир семьям из Кронштадта
Москва, 19 Февраля, 13:28.
Экс-полковник ГРУ назвал отравление Скрипалей «туфтой»
Москва, 19 Февраля, 12:58.
Военным запретили смартфоны и общение с журналистами
Санкт-Петербург, 19 Февраля, 12:45.
В театрах Санкт-Петербурга выдают защитные маски
Москва, 19 Февраля, 11:56.
Володин жёстко отреагировал на слухи о запрете покупать машину, не имея гаража
Москва, 19 Февраля, 11:26.
Законопроект о паллиативной медпомощи рассматривает Госдума
Москва, 19 Февраля, 11:15.
«Роскосмос» раскрыл, когда запустит туристов вокруг Земли


Загрузка...





Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия