«Роскосмос» раскрыл, когда запустит туристов вокруг Земли

Счастливчики смогут повторить маршрут легендарного Юрия Гагарина. Запуск запланирован через два года.

Госкорпорация «Роскосмос» и компания Space Adventure подписали контракт о проведении краткосрочных полётов на МКС двух непрофессиональных космонавтов – «космических туристов» - на одном корабле. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», запуск корабля запланирован до конца 2021 года.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уточнил, что это первый контракт на полёт космонавтов-любителей за 10 лет отсутствия туристов на борту МКС. Кроме того, госкорпорация планирует ещё один маршрут для желающих оторваться от Земли.

- Также запускаем проект облёта Земли по короткому «гагаринскому» маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полёту желающих увидеть нашу планету из космоса, - написал Рогозин на своей странице в твиттере.

Напомним, что последний раз космический турист был на борту в 2009 году. Тогда основатель «Цирка дю Солей» Ги Лалиберте заплатил за полёт почти 30 млн долларов.