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Константин Большаков
19 Февраля, 2019 10:42
Украина потребовала запретить показ российского фильма в Америке
Кадр из фильма "Т-34".
Источник: Regnum.ru
Киев, 19 Февраля - DIXINEWS.
Киев считает, что данный фильм демонстрирует «российскую агрессию». Но сама картина рассказывает о событиях Великой Отечественной войны.
Посольство Украины в США попросило американские кинотеатры не демонстрировать российскую картину «Т-34». Соответствующее сообщение опубликовано на странице ведомства в Facebook.
- Посольство призвало кинотеатры отказаться от демонстрации фильма, который открыто распространяет и популяризирует современную агрессию России в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны, - сказано в заявлении украинского диппредставительства.
В посольстве также поблагодарили представителей украинской общины в Америке, которые остановили показ фильма в своих городах и потребовали «всех других активистов» присоединиться к этой акции.
Напомним, фильм «Т-34» режиссёра Алексея Сидорова вышел на экраны в начале января 2019 года. Бюджет картины составил 600 млн рублей, а сборы в РФ – более 35 млн долларов.
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