Украина потребовала запретить показ российского фильма в Америке

Киев считает, что данный фильм демонстрирует «российскую агрессию». Но сама картина рассказывает о событиях Великой Отечественной войны.

Посольство Украины в США попросило американские кинотеатры не демонстрировать российскую картину «Т-34». Соответствующее сообщение опубликовано на странице ведомства в Facebook.

- Посольство призвало кинотеатры отказаться от демонстрации фильма, который открыто распространяет и популяризирует современную агрессию России в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны, - сказано в заявлении украинского диппредставительства.

В посольстве также поблагодарили представителей украинской общины в Америке, которые остановили показ фильма в своих городах и потребовали «всех других активистов» присоединиться к этой акции.

Напомним, фильм «Т-34» режиссёра Алексея Сидорова вышел на экраны в начале января 2019 года. Бюджет картины составил 600 млн рублей, а сборы в РФ – более 35 млн долларов.