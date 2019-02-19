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Константин Большаков
19 Февраля, 2019 10:19
Власти попросили россиян смириться с подорожанием продуктов
Андрей Цыганов.
Источник: Opendata.fas.gov.ru
Москва, 19 Февраля - DIXINEWS.
Повышение цен необходимо, чтобы производители могли получать прибыль. И изменить эту ситуацию не получится, уверены в ФАС.
Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов объяснил, почему стоимость продуктов должна повышаться. Без этого производитель не будет получать прибыли, а следовательно, потеряет возможности для развития и повышения качества продукции.
При этом в беседе с РИА «Новости» Цыганов согласился, что для покупателей подорожание продуктов вряд ли является положительным моментом.
- Но потребитель тоже должен понимать, что если цены будут всё время низкими, то развития не будет, - пояснил замглавы ФАС. – Производитель должен получать адекватную прибыль, чтобы ему хватало для того, чтобы поддерживать своё производство и самое главное, развивать его.
Также представитель антимонопольного ведомства заметил, что сохраняющаяся на одном уровне инфляция, то есть, отсутствие в разнице цен, может говорить о картельном сговоре.
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