МИД РФ обвинил США в шантаже военных Венесуэлы

Глава Белого дома пригрозил солдатам, поддержавшим Мадуро, крупными потерями. В России отреагировали на это заявление.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы президента США Дональда Трампа в адрес военных Венесуэлы. Об этом сообщает корреспондент ИА «DixiNews».

- СМИ: «Трамп призвал военных Венесуэлы принять предложение Гуайдо об амнистии и пригрозил, что в противном случае они «потеряют всё». Шантаж как способ возвращения «демократии» венесуэльскому народу, - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Трамп пригрозил венесуэльским военным, которые поддержали президента страны Николаса Мадуро, что те не найдут «никакой безопасной гавани, лёгкого выхода, никакого выхода вообще». Политический кризис в Венесуэле длится с 23 января.