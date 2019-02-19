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Константин Большаков
19 Февраля, 2019 09:48
МИД РФ обвинил США в шантаже военных Венесуэлы
Военные Венесуэлы.
Источник: Avax.news
Москва, 19 Февраля - DIXINEWS.
Глава Белого дома пригрозил солдатам, поддержавшим Мадуро, крупными потерями. В России отреагировали на это заявление.
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы президента США Дональда Трампа в адрес военных Венесуэлы. Об этом сообщает корреспондент ИА «DixiNews».
- СМИ: «Трамп призвал военных Венесуэлы принять предложение Гуайдо об амнистии и пригрозил, что в противном случае они «потеряют всё». Шантаж как способ возвращения «демократии» венесуэльскому народу, - написала Захарова на своей странице в Facebook.
Напомним, ранее Трамп пригрозил венесуэльским военным, которые поддержали президента страны Николаса Мадуро, что те не найдут «никакой безопасной гавани, лёгкого выхода, никакого выхода вообще». Политический кризис в Венесуэле длится с 23 января.
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