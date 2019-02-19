Армия и оружие

Константин Большаков
19 Февраля, 2019 09:48

МИД РФ обвинил США в шантаже военных Венесуэлы

Военные Венесуэлы.
Источник: Avax.news
#Захарова

#МИД

#Венесуэла
Москва, 19 Февраля - DIXINEWS.

Глава Белого дома пригрозил солдатам, поддержавшим Мадуро, крупными потерями. В России отреагировали на это заявление.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы президента США Дональда Трампа в адрес военных Венесуэлы. Об этом сообщает корреспондент ИА «DixiNews».

- СМИ: «Трамп призвал военных Венесуэлы принять предложение Гуайдо об амнистии и пригрозил, что в противном случае они «потеряют всё». Шантаж как способ возвращения «демократии» венесуэльскому народу, - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Трамп пригрозил венесуэльским военным, которые поддержали президента страны Николаса Мадуро, что те не найдут «никакой безопасной гавани, лёгкого выхода, никакого выхода вообще». Политический кризис в Венесуэле длится с 23 января.

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