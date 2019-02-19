Мэр подмосковного города проработал меньше месяца и был задержан за взятку

Чиновник не продержался на новом посту и тридцати дней. Зато теперь может потерять свободу на несколько лет.

Следователи завели уголовное дело в отношении врио главы города Дзержинский Московской области Сергея Грибинюченко. Об этом сообщает агентство «ТАСС».

Насколько известно, чиновник был задержан в понедельник, 18 февраля, на автомобильной парковке у одного из ТЦ в Московской области во время получения взятки в размере 20 тысяч долларов. Эти деньги главе города передал человек, действующий под контролем силовиков.

Как уточнили правоохранители, за данную сумму Грибинюченко обещал частной фирме покровительство при исполнении муниципальных контрактов, заключённых с администрацией Пушинского района Подмосковья, которым он ранее руководил.

Отметим, что Сергей Грибинюченко занял пост врио главы Дзержинского лишь 25 января 2019 года. Теперь по делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ, ему грозит до 15 лет тюрьмы и крупный штраф.