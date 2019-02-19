Политика

Константин Большаков
19 Февраля, 2019 08:46

16 штатов США решили засудить Дональда Трампа

Стена на границе с Мексикой.
Источник: Cryptofans.ru
#США

#Трамп

#стена
Вашингтон, 19 Февраля - DIXINEWS.

Местные власти выступают против траты денег на строительство стены. Глава государства хочет получить деньги на проект в обход парламента.

Власти шестнадцати американских штатов подали иск в суд против администрации президента США Дональда Трампа. Как пишет The New York Times, причиной стало строительство стены на границе с Мексикой.

В штатах, в том числе Калифорнии и Нью-Йорке, выступили против решения главы государства ввести в стране чрезвычайное положение. Американский лидер решил ввести его, чтобы добиться от конгресса 8 млрд долларов на ограждение от мексиканской территории.

Представители штатов полагают, что президента США не имеет полномочий переправлять бюджетные деньги в обход парламента. Иск был передан в окружной суд Сан-Франциско, добавляет газета.

Напомним, о своём решении ввести в США режим ЧП Дональд Трамп объявил на прошлой неделе, 15 февраля.

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