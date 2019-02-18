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Константин Большаков
18 Февраля, 2019 18:50
Опоздавший на гонку Гараничев остался без чемпионата Европы
Евгений Гараничев.
Источник: Yandex.ru
Москва, 18 Февраля - DIXINEWS.
Врачи рекомендовали спортсмену поберечь здоровье. В заявку на европейский турнир Гараничев не попадает.
Российский биатлонист Евгений Гараничев не попал в заявку сборной страны на участие в чемпионате Европы. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», об этом заявили в Союзе биатлонистов России.
- По рекомендации врачей заявленный ранее на чемпионат Европы Евгений Гараничев не выступит на соревнованиях. Его заменит Семён Сучилов, - пояснили в СБР.
Как уточняет «ТАСС», Гараничев простудился во время этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). В итоге после обследования медики рекомендовали ему не выступать до полного выздоровления.
Напомним, 17 февраля Евгений Гараничев подвергся критике из-за опоздания на гонку преследования. Затем он также пропустил смешанную эстафету.
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