Похититель картины «Ай-Петри. Крым» объяснил свои мотивы

Полотно было похищено из музея в прошлом месяце. Преступник хотел таким образом привлечь к себе внимание.

Задержанный за кражу картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» 31-летний Денис Чуприков признал себя виновным. Как пишут РИА «Новости», это произошло в ходе сегодняшнего заседания Мосгорсуда, где рассматривалась законность ареста Чуприкова.

Выступая по видеосвязи, мужчина заявил, что признал свою вину и написал чистосердечное признание. Также Чуприков объяснил мотивы своего поступка. По собственному признанию, кражей картины он хотел «привлечь внимание к себе.

Напомним, полотно Куинджи пропало из Третьяковской галереи в конце января. Злоумышленник на глазах у посетителей снял картину и ушёл. На следующий день подозреваемый был задержан – он скрывался в Московской области и прятал похищенное в недостроенном доме.