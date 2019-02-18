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Константин Большаков
18 Февраля, 2019 18:18
Похититель картины «Ай-Петри. Крым» объяснил свои мотивы
Денис Чуприков.
Источник: Spbdnevnik.ru
Москва, 18 Февраля - DIXINEWS.
Полотно было похищено из музея в прошлом месяце. Преступник хотел таким образом привлечь к себе внимание.
Задержанный за кражу картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» 31-летний Денис Чуприков признал себя виновным. Как пишут РИА «Новости», это произошло в ходе сегодняшнего заседания Мосгорсуда, где рассматривалась законность ареста Чуприкова.
Выступая по видеосвязи, мужчина заявил, что признал свою вину и написал чистосердечное признание. Также Чуприков объяснил мотивы своего поступка. По собственному признанию, кражей картины он хотел «привлечь внимание к себе.
Напомним, полотно Куинджи пропало из Третьяковской галереи в конце января. Злоумышленник на глазах у посетителей снял картину и ушёл. На следующий день подозреваемый был задержан – он скрывался в Московской области и прятал похищенное в недостроенном доме.
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