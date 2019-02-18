Звезда «Игры престолов» призналась в домогательствах Харви Вайнштейна

Известный продюсер пытался склонить актрису к интиму, но та не поддалась.

Очередная кинозвезда призналась в том, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн приставал к ней. Как пишет The Sunday Times, откровенное признание сделала британская актриса Лина Хиди, которая играет Серсею Ланнистер в сериале «Игра престолов».

По словам Хиди, из-за домогательств Вайнштейна её карьера пострадала. Он дважды намекал ей на интимную близость, однако получил отказ. После этого студия Miramax, сооснователем которой является Вайнштейн, перестала давать актрисе роли.

- Может то, что я не переспала с ним, повлияло на целое десятилетие моей карьеры. До этих случаев я дважды работала с Miramax, но потом ничего не было, - сказала Лина Хиди.

Хиди добавила, что впервые встретила Вайнштейна в 2005 году на Венецианском кинофестивале. Уже тогда продюсер делал ей неприличные намёки. Спустя несколько лет эта ситуация повторилась в Лос-Анджелесе. Когда актриса заявила, что её интересует только работа, Вайнштейн попросил её никому не рассказывать о домогательствах.

Напомним, премьера заключительного сезона «Игры престолов» выйдет 14 апреля 2019 года на телеканале HBO.