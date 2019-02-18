В Минздраве оценили идею мерить талии россиянам

Такой опыт будет изучен. Ранее о нём говорили в другом ведомстве.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что ведомство пока не обсуждало идею измерять охват талии россиян в рамках профилактики производственного здоровья. Однако намерено это сделать, передаёт «Интерфакс».

- Особые моменты, связанные с производственным здоровьем, с министерством пока не обсуждались. Обязательно обсудим, - заверила Скворцова.

Министр добавила, что измерение объёма талии – обычная процедура физикального осмотра человека, которая позволяет определить индекс массы тела.

Напомним, первыми из российских чиновников об измерении талии заговорили специалисты Роспотребнадзора. Там привели в пример Японию, где штрафуют компании, чьи сотрудники имеют талию больше определённых норм.