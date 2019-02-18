Здоровье

Константин Большаков
18 Февраля, 2019 16:33

В Минздраве оценили идею мерить талии россиянам

Вероника Скворцова.
Источник: Regnum.ru
#Скворцова

#Минздрав

#ожирение
Москва, 18 Февраля - DIXINEWS.

Такой опыт будет изучен. Ранее о нём говорили в другом ведомстве.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что ведомство пока не обсуждало идею измерять охват талии россиян в рамках профилактики производственного здоровья. Однако намерено это сделать, передаёт «Интерфакс».

- Особые моменты, связанные с производственным здоровьем, с министерством пока не обсуждались. Обязательно обсудим, - заверила Скворцова.

Министр добавила, что измерение объёма талии – обычная процедура физикального осмотра человека, которая позволяет определить индекс массы тела.

Напомним, первыми из российских чиновников об измерении талии заговорили специалисты Роспотребнадзора. Там привели в пример Японию, где штрафуют компании, чьи сотрудники имеют талию больше определённых норм.

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