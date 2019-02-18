Бизнес

Константин Большаков
18 Февраля, 2019 15:59

В Минпромторге прояснили судьбу «брошенных» ирландцами суперджетов

Денис Мантуров.
Источник: Minpromtorg.gov.ru
#Минпромторг

#Мантуров

#самолёты
Москва, 18 Февраля - DIXINEWS.

Самолёты могут передать компании из другой страны. И это европейское государство.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что самолёты Sukhoi Superjet 100, от которых отказалась ирландская авиакомпания CityJet, могут остаться в Европе. Так он ответил на вопрос РИА «Новости».

- Эти самолёты, которые будут выводиться из состава CityJet, останутся в Европе, - считает чиновник. – Мы уже предварительно имеем договорённость с компанией из Словении, которая и будет эти борта эксплуатировать в дальнейшем.

По мнению Мантурова, ирландская авиакомпания использовала «неэффективную бизнес-модель», имея суперджеты, и вопрос об отказе от российских лайнеров со стороны перевозчика обсуждался давно.

- Главная проблема в том, что они не смогли, к сожалению, для себя выбрать качественную бизнес-модель, чтобы использовать этот самолёт, - резюмировал министр.

Напомним, об отказе ирландской авиакомпании CityJet от российских самолётов ранее сообщали «Ведомости».

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