Общество

Константин Большаков
18 Февраля, 2019 15:17

Космонавт Леонов, связанный с Baring Vostok, уехал из России

Алексей Леонов.
Источник: Twitter.com
#космонавты

#Леонов

#BaringVostok
Москва, 18 Февраля - DIXINEWS.

Как объявили в его окружении, космонавт отправился на лечение. Ранее глава компании был арестован.

Российский космонавт Алексей Леонов, который является также членом консультативного комитета Baring Vostok, уехал из России. Как заявила «Интерфаксу» помощница Леонова Наталья Филимонова, он отправился на лечение.

- Алексей Архипович находится за границей на лечении, - пояснила Филимонова. – Всё в плановом режиме, ничего экстренного не произошло.

В свою очередь родственница Алексея Леонова уточнила, что тот проходит лечение почек.

Напомним, на прошлой неделе основатель Baring Vostok Майкл Калви и ряд сотрудников организации были арестованы из-за акционерного конфликта в банке «Восточный». Они заключены под стражу на два месяца по подозрению в мошенничестве.

Алексей Леонов – советский космонавт, дважды Герой СССР, первый человек, вышедший в открытый космос.

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