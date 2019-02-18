Политика

Константин Большаков
18 Февраля, 2019 13:32

Лукашенко заверил Евросоюз в своей надёжности

Александр Лукашенко.
Источник: Rline.tv
#Лукашенко

#ЕвроСоюз

#Беларусь
Минск, 18 Февраля - DIXINEWS.

Белорусский лидер готов выстраивать отношения с соседями из Европы. И заверил, что Минск останется надёжным партнёром для ЕС.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с европейским комиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером заявил, что проблемы Минска и Евросоюза не носят «хронического характера». Слова Лукашенко приводит его пресс-служба.

Как пояснил белорусский лидер, если ЕС имеет какие-то вопросы или озабоченности в отношении Беларуси, то Минск всегда готов к откровенному разговору и принятию соответствующих решений, если нужно. Власти страны готовы и дальше развивать совместные с Европой проекты, заверил глава государства.

- Мы считаем, что соседей не выбирают, поэтому с ними надо строить добрые отношения. Исходя из этого, мы всегда будем надёжным партнером Европейского союза, и за белорусское направление вы можете не беспокоиться, - сказал Лукашенко.

Напомним, на прошлой неделе Александр Лукашенко встречался с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, где заявил, что готов объединиться с российским коллегой «хоть завтра».

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