Лукашенко заверил Евросоюз в своей надёжности

Белорусский лидер готов выстраивать отношения с соседями из Европы. И заверил, что Минск останется надёжным партнёром для ЕС.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с европейским комиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером заявил, что проблемы Минска и Евросоюза не носят «хронического характера». Слова Лукашенко приводит его пресс-служба.

Как пояснил белорусский лидер, если ЕС имеет какие-то вопросы или озабоченности в отношении Беларуси, то Минск всегда готов к откровенному разговору и принятию соответствующих решений, если нужно. Власти страны готовы и дальше развивать совместные с Европой проекты, заверил глава государства.

- Мы считаем, что соседей не выбирают, поэтому с ними надо строить добрые отношения. Исходя из этого, мы всегда будем надёжным партнером Европейского союза, и за белорусское направление вы можете не беспокоиться, - сказал Лукашенко.

Напомним, на прошлой неделе Александр Лукашенко встречался с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, где заявил, что готов объединиться с российским коллегой «хоть завтра».