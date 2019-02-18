Общество

Константин Большаков
18 Февраля, 2019 12:45

Захарова отреагировала на ухудшение здоровья Скрипаля

Мария Захарова.
Источник: Tvrain.ru
#Захарова

#МИД

#Скрипаль
Москва, 18 Февраля - DIXINEWS.

Представитель внешнедипломатического ведомства увидела в этих сообщениях связь между спецслужбами и журналистами. Ранее британская пресса написала, что Скрипаль вряд ли оправится от последствий покушения.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала вчерашние сообщения британских изданий о том, что здоровье бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля ухудшилось. Свою реакцию Захарова опубликовала на странице в Facebook.

- Очередной пример «управляемой утечки», - заявила Мария Захарова. – Очередное доказательство прямой связки между британскими спецслужбами и СМИ.

Напомним, вчера британские СМИ написали, что состояние 67-летнего Скрипаля стало хуже. По сведениям «The Sunday Times», мужчина не сможет полностью восстановиться после отравления.

Покушение на Сергея и Юлию Скрипалей произошло 4 марта 2018 года. Накануне в британском Солсбери, где случился инцидент, кто-то вывесил российский флаг на местном соборе.

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