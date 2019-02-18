Евросоюз серьёзно ударил по «Северному потоку-2»

Газопровод окажется загруженным лишь на половину. Если Москва и Берлин не найдут способ обойти новые законы.

Евросоюз принял поправки к своей Газовой директиве, которые могут оставить «Северный поток-2» в первые годы работы недозагруженным. Как пишет «Коммерсант», это связано с требованием доступа к газопроводу третьих лиц.

Это почти невозможно, потому что с российской стороны газ может подать только «Газпром» - единственная компания, имеющая право на его экспорт. В итоге корпорация сможет использовать газопровод меньше чем на половину.

Избежать этой проблемы можно, если Россия и Германия заключат межправительственное соглашение. Однако и тут ЕС имеет право включать в договор определённые положения. Кроме того, Берлину понадобится поддержка большинства стран Евросоюза, в том числе Франции и Италии.

Поправки, против которых выступает Германия, могут быть одобрены Советом Евросоюза уже 20 февраля.