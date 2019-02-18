Раскрыты подробности трёх взрывов в центре Донецка

Неподалёку находится резиденция главы самопровозглашённой республики. Кто стоит за взрывами – предстоит выяснить.

В понедельник, 18 февраля, в центре Донецка прогремели сразу три взрыва. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД Донецкой народной республики.

Как пояснили силовики, взрывы раздались в квартале, где расположена резиденция главы ДНР. Два из них произошли в нескольких сотнях метров от гостиницы, где живут представители ОБСЕ, а третий на пустыре.

По данным местного МЧС в результате атаки никто не пострадал. В настоящий момент ведётся разбирательство по факту случившегося. Правоохранители выясняют тип использовавшейся взрывчатки.