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Константин Большаков
18 Февраля, 2019 11:11

Раскрыты подробности трёх взрывов в центре Донецка

Донецк.
Источник: Kievforum.org
#ДНР

#Донбасс

#взрывы
Донецк, 18 Февраля - DIXINEWS.

Неподалёку находится резиденция главы самопровозглашённой республики. Кто стоит за взрывами – предстоит выяснить.

В понедельник, 18 февраля, в центре Донецка прогремели сразу три взрыва. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД Донецкой народной республики.

Как пояснили силовики, взрывы раздались в квартале, где расположена резиденция главы ДНР. Два из них произошли в нескольких сотнях метров от гостиницы, где живут представители ОБСЕ, а третий на пустыре.

По данным местного МЧС в результате атаки никто не пострадал. В настоящий момент ведётся разбирательство по факту случившегося. Правоохранители выясняют тип использовавшейся взрывчатки.

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