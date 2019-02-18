В России не останется автомобилей дешевле 1 млн рублей

Цены начали поднимать уже с начала года. И такая тенденция сохранится.

В ближайшее время на отечественном авторынке не останется автомобилей дешевле 1 млн рублей. Как пишут «Известия», с начала 2019 года производители начали «гонку ценников» и будут продолжать её весь год.

Так, в текущем году бюджетные модели «Лада Веста» и «Хёндай Солярис» уже пересекли «психологически важную отметку» в 1 млн рублей. Спортивная версия «Лады Весты» продаётся за 1,0099 млн рублей, а «Хёндай Солярис» в максимальной комплектации оценили в 1,1 млн рублей.

При этом дорожают и другие марки автомобилей. По информации издания, это относится к моделям фирм «Субару», «Рено», «Ситроен», «Хёндай», «Митсубиси», «Пежо», «Кадиллак» и «Порше».

Главными причинами подорожания машин в России называют падение курса рубля, повышение НДС до 20% и увеличение затрат автопроизводителей и дилеров. Как итог, импортные модели стали дороже почти в 2 раза по сравнению с 2014 годом.