Общество

Константин Большаков
18 Февраля, 2019 09:30

В посольстве объяснили появление российского флага в Солсбери

Российский флаг в Солсбери.
Источник: News-front.info
#Солсбери

#Скрипаль

#посольство
Москва, 18 Февраля - DIXINEWS.

Этот поступок – всего лишь провокация. Как раз к годовщине отравления Скрипалей.

В посольстве России в Великобритании прокомментировали появление российского флага на соборе в Солсбери, который вывесили на строительных лесах утром в воскресенье, 17 февраля. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews».

По словам пресс-секретаря посольства, дипломаты видели эти публикации, но официальной информацией на данный счёт не обладают.

- Если водружение российского флага на соборе соответствует действительности, то выглядит это, на наш взгляд, как добротная провокация, - пояснили в ведомстве.

Попытку ассоциировать Россию с отравлением Скрипалей в Солсбери накануне годовщины инцидента в посольстве назвали неуклюжей.

Напомним, о появлении российского флага на соборе в Солсбери сообщалось накануне. Местные власти назвали «глупой выходкой». Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в этом городе почти год назад, 4 марта 2018 года.

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