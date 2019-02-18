В посольстве объяснили появление российского флага в Солсбери

Этот поступок – всего лишь провокация. Как раз к годовщине отравления Скрипалей.

В посольстве России в Великобритании прокомментировали появление российского флага на соборе в Солсбери, который вывесили на строительных лесах утром в воскресенье, 17 февраля. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews».

По словам пресс-секретаря посольства, дипломаты видели эти публикации, но официальной информацией на данный счёт не обладают.

- Если водружение российского флага на соборе соответствует действительности, то выглядит это, на наш взгляд, как добротная провокация, - пояснили в ведомстве.

Попытку ассоциировать Россию с отравлением Скрипалей в Солсбери накануне годовщины инцидента в посольстве назвали неуклюжей.

Напомним, о появлении российского флага на соборе в Солсбери сообщалось накануне. Местные власти назвали «глупой выходкой». Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в этом городе почти год назад, 4 марта 2018 года.