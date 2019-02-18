Политика

Константин Большаков
18 Февраля, 2019 08:58

Трамп поверил Путину, а собственной разведке – нет

Дональд Трамп и Владимир Путин.
Источник: V-gornom.ru
#Трамп

#СевернаяКорея

#ФБР
Вашингтон, 18 Февраля - DIXINEWS.

Речь касается Северной Кореи. А точнее ракет, которые есть у Пхеньяна.

Президент США Дональд Трамп не поверил в доклад американской разведки, где говорится, что КНДР обладает ракетами, способными достичь территории его страны. Такое заявление сделал и.о. директора ФБР Эндрю Маккейб в беседе с телеканалом CBS.

Маккейб объяснил, что Трамп не доверят данным своей разведки, так как ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у Северной Кореи нет подобного вооружения. Когда спецслужбы попытались объяснить главе Белого дома, что это не так, Дональд Трамп ответил: «Мне всё равно, я верю Путину».

Глава ФБР также добавил, что нежелание американского президента знакомиться с реальным положением дел, с которым он сталкивается ежедневно, шокирует.

Напомним, в конце февраля во Вьетнаме должна состояться очередная встреча Дональда Трамп с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Стороны ведут переговоры о денуклеаризации полуострова.

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Трамп поверил Путину, а собственной разведке – нет


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