В Европе отказались от использования российских самолётов Sukhoi Superjet 100

Точная причина решения пока неизвестна. Говорят и о пересмотре подхода к бизнесу, а также нехватке запчастей.

Ирландская авиакомпания CityJet решила отказаться от использования российских гражданских самолётов Sukhoi Superjet 100, пишут «Ведомости». Упоминания о суперджетах исчезло с сайта перевозчика.

По некоторым данным, компания не хочет эксплуатировать Sukhoi Superjet 100 из-за отсутствия запчастей к самолётам, из-за чего суда вынуждены долго простаивать. По другим данным, которые приводил глава «Гражданских самолётов Сухого» Александр Рубцов, ирландская авиакомпания поменяла бизнес-модель, и теперь суперджеты в неё не вписываются.

Стоит подчеркнуть, что CityJet была единственной европейской авиакомпанией, которая эксплуатировала российские Sukhoi Superjet 100. По контракту перевозчик хотел приобрести 15 лайнеров, однако по факту получил лишь 7 самолётов.