Перед годовщиной отравления Скрипалей на соборе в Солсбери вывесили российский флаг

Кто причастен к хулиганскому поступку – неизвестно. Представители собора не пришли в восторг от неё.

В британском городе Солсбери на строительных лесах у местного, теперь уже знаменитого на весь мир, собора неизвестные вывесили огромный флаг России. Об этом в твиттере сообщила городская радиостанция Spire FM.

- Как смеет какой-то глупец не уважать наш город. После всего, что этот город прошёл, он не заслужил такого, - написал на своей странице Ли Мартин, пост которого уже удалён.

Отмечается, что флаг был замечен утром в воскресенье, 17 февраля. К 9 часам утра по местному времени его сняли. Настоятель собора Николас Пападопулос назвал инцидент «очень глупым поступком».

Напомним, через две недели будет годовщина событий с отравлением в Солсберии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Покушение на них произошло 4 марта 2018 года. В случившемся Лондон обвинил российские спецслужбы. Москва причастность к произошедшему отрицает.