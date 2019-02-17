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Константин Большаков
17 Февраля, 2019 19:22
Перед годовщиной отравления Скрипалей на соборе в Солсбери вывесили российский флаг
Российский флаг в Солсбери.
Источник: dixinews.ru
Лондон, 17 Февраля - DIXINEWS.
Кто причастен к хулиганскому поступку – неизвестно. Представители собора не пришли в восторг от неё.
В британском городе Солсбери на строительных лесах у местного, теперь уже знаменитого на весь мир, собора неизвестные вывесили огромный флаг России. Об этом в твиттере сообщила городская радиостанция Spire FM.
- Как смеет какой-то глупец не уважать наш город. После всего, что этот город прошёл, он не заслужил такого, - написал на своей странице Ли Мартин, пост которого уже удалён.
Отмечается, что флаг был замечен утром в воскресенье, 17 февраля. К 9 часам утра по местному времени его сняли. Настоятель собора Николас Пападопулос назвал инцидент «очень глупым поступком».
Напомним, через две недели будет годовщина событий с отравлением в Солсберии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Покушение на них произошло 4 марта 2018 года. В случившемся Лондон обвинил российские спецслужбы. Москва причастность к произошедшему отрицает.
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