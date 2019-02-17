Криминал

Константин Большаков
17 Февраля, 2019 14:16

Очередная массовая драка в Москве закончилась убийствами

"Скорая помощь".
Источник: Krimchel.ru
#СКР

#массоваядрака

#убийства
Москва, 17 Февраля - DIXINEWS.

Это уже третий подобный инцидент за несколько дней. На этот раз есть убитые.

В Москве утром в воскресенье, 17 февраля, около здания по Волгоградскому проспекту произошла массовая драка, в результате которой погибли два человека. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», информацию об этом подтвердили в следственном комитете.

- Произошла драка, в результате которой один из мужчин 1989 г.р. скончался до приезда «скорой помощи», второй мужчина скончался в больнице, - заявили правоохранители.

Как удалось выяснить следователям, конфликт произошёл на бытовой почве – поссорились между собой работники автомойки. По факту инцидента завели уголовное дело.

Напомним, это уже третий случай массовой драки в Москве за последние три дня. Так, вечером 14 февраля произошла потасовка с перестрелкой у кафе «Неолит» на юго-востоке столицы, а ночью 17 февраля произошла массовая драка недалеко от Лефортовского парка.

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