Очередная массовая драка в Москве закончилась убийствами

Это уже третий подобный инцидент за несколько дней. На этот раз есть убитые.

В Москве утром в воскресенье, 17 февраля, около здания по Волгоградскому проспекту произошла массовая драка, в результате которой погибли два человека. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», информацию об этом подтвердили в следственном комитете.

- Произошла драка, в результате которой один из мужчин 1989 г.р. скончался до приезда «скорой помощи», второй мужчина скончался в больнице, - заявили правоохранители.

Как удалось выяснить следователям, конфликт произошёл на бытовой почве – поссорились между собой работники автомойки. По факту инцидента завели уголовное дело.

Напомним, это уже третий случай массовой драки в Москве за последние три дня. Так, вечером 14 февраля произошла потасовка с перестрелкой у кафе «Неолит» на юго-востоке столицы, а ночью 17 февраля произошла массовая драка недалеко от Лефортовского парка.