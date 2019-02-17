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Константин Большаков
17 Февраля, 2019 13:58
Гаитянцы сожгли американские флаги и восхвалили Путина
Протесты на Гаити.
Источник: AFP
Москва, 17 Февраля - DIXINEWS.
Такая акция прошла в столице страны. Сотни демонстрантов выступили против американской политики.
В столице Гаити Порт-о-Пренсе в пятницу, 15 февраля, состоялась акция против действующего президента страны Жовенеля Моиза. Как пишет AFP, на протестный митинг собрались порядка 200 человек.
Демонстранты начали сжигать американский флаг, после чего начали выкрикивать лозунги с просьбой к России помочь выйти Гаити из Кризиса. Как пояснили протестующие, сожжение флага США символизировало разрыв отношений с американцами, в руках которых «слишком много власти».
- Долой американцев, да здравствует Путин, - кричали участники акции протеста.
По итогам мероприятия демонстранты попросили Россию, Венесуэлу и Китай обратить внимание на нищету в стране. Напомним, протесты на Гаити начались 7 февраля. Участники акций обвиняют президента в коррупции и высокой инфляции.
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