Политика

Константин Большаков
17 Февраля, 2019 13:58

Гаитянцы сожгли американские флаги и восхвалили Путина

Протесты на Гаити.
Источник: AFP
#протесты

#США

#Гаити
Москва, 17 Февраля - DIXINEWS.

Такая акция прошла в столице страны. Сотни демонстрантов выступили против американской политики.

В столице Гаити Порт-о-Пренсе в пятницу, 15 февраля, состоялась акция против действующего президента страны Жовенеля Моиза. Как пишет AFP, на протестный митинг собрались порядка 200 человек.

Демонстранты начали сжигать американский флаг, после чего начали выкрикивать лозунги с просьбой к России помочь выйти Гаити из Кризиса. Как пояснили протестующие, сожжение флага США символизировало разрыв отношений с американцами, в руках которых «слишком много власти».

- Долой американцев, да здравствует Путин, - кричали участники акции протеста.

По итогам мероприятия демонстранты попросили Россию, Венесуэлу и Китай обратить внимание на нищету в стране. Напомним, протесты на Гаити начались 7 февраля. Участники акций обвиняют президента в коррупции и высокой инфляции.

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