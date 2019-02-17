Мнение

Никита Белов
17 Февраля, 2019 11:45

Фейк французских спецслужб опровергнут: история с пытками на военной базе в ЦАР оказалась вымыслом

Местные жители рассказали о фейковой «жертве» пыток в ЦАР.
Источник: https://riafan.ru
#ЦАР

#фейки

#СМИ
Москва, 17 Февраля - DIXINEWS.

Провокация не удалась: спецслужбы Франции слепили фейк про «пытки» граждан ЦАР на коленке.

12 февраля французские СМИ запустили фейк о гражданах России, пытающих местных жителей в ЦАР. В своей статье агентство RFI утверждало, что в Центральноафриканской республике был задержан мужчина. Его доставили на военную базу для допроса. По заверениям автора статьи, именно там житель ЦАР подвергся пыткам со стороны россиян. В качестве источника информации издание использовало доклад ООН, текст которого был намерено искажен. На самом деле в докладе не было ни слова об участии граждан России в пытках.

Эту информацию опровергли и местные жители. Они утверждают, что пострадавший (Махамат Нур Мамаду) является членом экстремистской группировки «экс-Селека». Его довольно часто замечали в компании граждан Франции. Как рассказали местные, один из французов является большим начальником. К дому Махамата его подвозили на автомобиле с вооруженной охраной.

Известно, что сейчас Мамаду скрывается в мусульманском районе Банги «КМ 5». Эта часть города находится под контролем вооруженных группировок. Также сообщается, что Махамата постоянно охраняют несколько неизвестных людей европейской внешности. Это довольно странно для «простого торговца», как о нем писали во французских СМИ.

Учитывая новые факты, можно предположить, что история с пытками Махамата Нур Маманду была полностью выдумана. Свои травмы он мог получить во время столкновений в Бамбари. А используя связи с гражданами Франции он, вероятно, решил подзаработать, став «героям расследования» иностранных СМИ. Со всеми деталями разоблачения фейка RFI вы можете ознакомиться в статье РИА ФАН .

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