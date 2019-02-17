Трамп решил отпустить 800 террористов на свободу

Если их не заберут на суд страны Европы. США и так сделали слишком много для борьбы с боевиками, сказал американский лидер.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в твиттере призвал Великобританию, Германию, Францию и другие страны Европы забрать и осудить более 800 боевиков из запрещённой в России террористической группировки Исламское государство». Бандиты были пойманы и взяты в плен в Сирии.

Как пояснил Трамп, если страны Евросоюза не сделают этого, американские власти будут вынуждены отпустить боевиков, которые, как ожидается, могут начать проникать на европейскую территорию. В Белом доме не хотели бы такого развития ситуации.

- Мы делаем так много и тратим так много (на борьбу с терроризмом – прим.ред.), пора и другим делать то, на что они способны, - заявил Трамп.

Напомним, Дональд Трамп объявил о победе над террористами в Сирии в конце декабря 2018 года и анонсировал вывод американских войск из этой страны.