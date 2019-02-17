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Константин Большаков
17 Февраля, 2019 10:41
Мать Децла призналась, почему он умер
Кирилл Толмацкий (Децл).
Источник: News.vse42.ru
Москва, 17 Февраля - DIXINEWS.
В последнее время он много работал. И жаловался на боли.
Мать рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, Ирина Толмацкая в передаче «Эксклюзив» на «Первом канале» рассказала, почему у исполнителя остановилась сердце. По мнению матери, Децл не справился с высокой нагрузкой.
- Причина смерти – перенагрузки. Он записал за последние полгода два альбома. Как-то жаловался, что болит рука и нога, - сказала Ирина Толмацкая.
Как добавила Толмацкая, Децл много работал над альбомами, потому что хотел создать что-то значимое. Самого сына она назвала «маленьким, но с большим сердцем».
Напомним, Децл умер 3 февраля в Ижевске, когда отыграл концерт. По предварительным данным, у рэпера была сердечная патология.
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