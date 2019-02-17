Культура

Константин Большаков
17 Февраля, 2019 10:41

Мать Децла призналась, почему он умер

Кирилл Толмацкий (Децл).
Источник: News.vse42.ru
#Децл

#рэперы

#смерть
Москва, 17 Февраля - DIXINEWS.

В последнее время он много работал. И жаловался на боли.

Мать рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, Ирина Толмацкая в передаче «Эксклюзив» на «Первом канале» рассказала, почему у исполнителя остановилась сердце. По мнению матери, Децл не справился с высокой нагрузкой.

- Причина смерти – перенагрузки. Он записал за последние полгода два альбома. Как-то жаловался, что болит рука и нога, - сказала Ирина Толмацкая.

Как добавила Толмацкая, Децл много работал над альбомами, потому что хотел создать что-то значимое. Самого сына она назвала «маленьким, но с большим сердцем».

Напомним, Децл умер 3 февраля в Ижевске, когда отыграл концерт. По предварительным данным, у рэпера была сердечная патология.

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