Порошенко объявил об успехе Украины

Глава государства видит только плюсы. И это на фоне войны.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что нынешнее положение государства – история успеха. Как передаёт РИА «Новости», такое заявление Порошенко сделал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

- Если Россия прекратит стрелять, то будет мир. Если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет, - сказал Пётр Порошенко, объясняя, почему Киев не может остановить боевые действия на Донбассе.

Кроме того, украинский лидер заявил, что страна смогла провести «глубокие реформы» лишь в условиях войны на юго-востоке.

Напомним, Пётр Порошенко ранее выдвинул свою кандидатуру на пост президента на выборах в марте 2019 года. Его реальный рейтинг оценивали в 5-6%.