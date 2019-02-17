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Константин Большаков
17 Февраля, 2019 10:08
Порошенко объявил об успехе Украины
Пётр Порошенко.
Источник: Commentarii.ru
Киев, 17 Февраля - DIXINEWS.
Глава государства видит только плюсы. И это на фоне войны.
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что нынешнее положение государства – история успеха. Как передаёт РИА «Новости», такое заявление Порошенко сделал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
- Если Россия прекратит стрелять, то будет мир. Если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет, - сказал Пётр Порошенко, объясняя, почему Киев не может остановить боевые действия на Донбассе.
Кроме того, украинский лидер заявил, что страна смогла провести «глубокие реформы» лишь в условиях войны на юго-востоке.
Напомним, Пётр Порошенко ранее выдвинул свою кандидатуру на пост президента на выборах в марте 2019 года. Его реальный рейтинг оценивали в 5-6%.
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