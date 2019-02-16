Лавров упрекнул ЕС в погоне за чужими интересами

Европейский союз втянут в бессмысленное противоборство с РФ. Из-за этого ЕС несёт огромные убытки, связанные с санкциями.

С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров во время 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что потенциал взаимодействия России и Евросоюза не реализуется в полной мере.

"В то время как европейцы дали себя втянуть в бессмысленное противоборство с Россией, неся многомиллиардные убытки от навязанных им из-за океана санкционных установок, мир продолжил стремительно меняться", - заявил Лавров.

Он добавил, что в итоге единая Европа так и не построена, а многие актуальные проблемы ещё не разрешены.

По словам главы МИД РФ, Россия заинтересована, чтобы Евросоюз был сильной, самостоятельной и открытой организацией. Лавров подчеркнул - президент РФ Владимир Путин отмечал положительные стороны в стремлении ЕС к независимости и суверенности.