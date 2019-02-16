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Станислав Сикорский
16 Февраля, 2019 19:31
Лавров упрекнул ЕС в погоне за чужими интересами
Сергей Лавров.
Источник: tvc.ru
Берлин, 16 Февраля - DIXINEWS.
Европейский союз втянут в бессмысленное противоборство с РФ. Из-за этого ЕС несёт огромные убытки, связанные с санкциями.
С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров во время 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Он отметил, что потенциал взаимодействия России и Евросоюза не реализуется в полной мере.
"В то время как европейцы дали себя втянуть в бессмысленное противоборство с Россией, неся многомиллиардные убытки от навязанных им из-за океана санкционных установок, мир продолжил стремительно меняться", - заявил Лавров.
Он добавил, что в итоге единая Европа так и не построена, а многие актуальные проблемы ещё не разрешены.
По словам главы МИД РФ, Россия заинтересована, чтобы Евросоюз был сильной, самостоятельной и открытой организацией. Лавров подчеркнул - президент РФ Владимир Путин отмечал положительные стороны в стремлении ЕС к независимости и суверенности.
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